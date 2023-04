LNH: «Je suis tellement déçu et dégoûté»

Une première équipe a plié bagage en séries de la Coupe Stanley, jeudi, et le lendemain de veille est déjà indigeste aux yeux des Jets de Winnipeg, surtout leur instructeur-chef Rick Bowness.

La défaite de 4 à 1 subie dans le cinquième match de la série aux mains des Golden Knights de Vegas a signifié la fin des émissions pour la bande de Pierre-Luc Dubois, qui a d’ailleurs vécu une soirée éprouvante en se retrouvant sur la patinoire pour les trois premiers buts de l’adversaire. Aussi, les prochains jours risquent d’être tourmentés dans l’entourage des Jets. Les derniers mois, même s’ils ont été couronnés d’une qualification en éliminatoires, et le duel de premier tour plus précisément ont une odeur nauséabonde pour le pilote du club.

«Je suis tellement déçu et dégoûté, a maugréé Bowness en point de presse. Il n’y a pas eu de désir de répliquer. C’est la même merde que nous avons vue en février. Dès que nos adversaires nous ont défiés pour la première place, nous n’avons pas riposté. Ici, leurs meilleurs joueurs ont été supérieurs aux nôtres, ce n’était même pas proche.»

«Vous devez ressentir de la fierté et être capable de renverser la vapeur quand ça ne va pas de votre côté, a-t-il poursuivi. Les Knights méritaient de gagner. Ils ont constitué la meilleure formation en saison régulière [dans l’Association de l’Ouest de la Ligue nationale] et ils ont été les plus forts dans cette série.»

Pas d’excuses

Certes, les blessures de quelques éléments-clés comme Josh Morrissey et Mark Scheifele ont nui à la cause, mais cela n’excuse pas le rendement d’autres hockeyeurs connus. Kyle Connor, Nino Niederreiter et Dubois ont tous conclu avec quatre points à leur fiche. Les deux derniers ont présenté des différentiels de -7 et de -4, respectivement. C’est Neal Pionk qui a dominé les siens avec sept points, tous des mentions d’aide.

«Je suis frustré. Après le premier affrontement [une victoire de 5 à 1], j’étais tellement excité et, même au début de cette partie, je nageais dans la confiance. Nous étions dans le coup, mais nous ne les avons pas vraiment combattus lorsqu’on s’est fait frapper dans notre zone», a déploré le défenseur Brenden Dillon, comme rapporté par le quotidien «Winnipeg Sun».

Maintenant, reste à voir ce que le futur réserve à plusieurs membres de l’organisation. Depuis son arrivée, le directeur général Kevin Cheveldayoff a remporté trois séries éliminatoires en 12 campagnes. Chez les joueurs, Dubois devrait faire l’objet de davantage de rumeurs le liant au Canadien de Montréal. Il est admissible à l’arbitrage salarial cette année et pourrait tester le marché de l’autonomie à l’été 2024 sans un contrat d’une durée supérieure à un an.