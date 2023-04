La chanteuse Angèle attire une foule considérable lors d’une apparition surprise à Montréal

À quelques heures de ses concerts au Centre Bell de Montréal samedi et dimanche, la populaire chanteuse pop Angèle a surpris ses admirateurs à sa boutique Pop Up, vendredi après-midi, à Montréal.

Photo courtoisie photo fournie par Alexandrine Côté 25 ans

Après avoir charmé le Centre Vidéotron de Québec jeudi soir et avoir goûté à la fameuse poutine québécoise - la preuve dans ses publications éphémères sur Instagram - la sensation belge Angèle a réalisé le rêve de plusieurs de ses admirateurs. En matinée, l’auteure-compositrice-interprète a annoncé en « story » Instagram qu’elle serait de passage à sa boutique de vêtements entre 15 et 17h.

PHOTO AGENCE QMI, PASCAL HUOT

Valeurs positives

« On est venu de France expressément pour la voir à Montréal, a expliqué le couple formé par Brice Pascal et Émilie Adam qui, arrivé à 11h30, se trouvait au tout début de la longue file d’attente sur la rue Saint-Denis. C’était un cadeau de Brice. On aime beaucoup Montréal, donc Montréal + Angèle, c’était parfait ! »

Le couple, qui suit Angèle depuis ses débuts, a vanté les valeurs positives de l’artiste européenne.

Photo Sarah-Emilie Nault

« On aime les valeurs qu’elle transmet, elle est porteuse de belles valeurs comme le féminisme et le respect d’autrui à tous points de vue. Au-delà de sa musique, elle montre de beaux messages », explique l’admiratrice de 29 ans qui est venue avec son petit chien afin de créer un lien avec Angèle qui possède aussi un ami à quatre pattes.

En ce vendredi ensoleillé, les nombreux admirateurs formant la file d’attente devant le magasin avaient le sourire aux lèvres. Plusieurs portaient des vêtements aux couleurs vives, comme le fait souvent leur idole. « Nous manquons un cours à l’école pour être ici, ont confié en riant deux étudiantes en tourisme. On ne voulait pas manquer cela. »

La vedette, qui est arrivée vers 15h11, a été accueillie par de centaines de cris de ses admirateurs.

Photo Sarah-Emilie Nault

Reine de la pop française

La populaire chanteuse pop – qui a récemment chanté au fameux festival de musique Coachella, en Californie - a charmé la critique et la foule lors de sa prestation de jeudi au Centre Vidéotron de Québec. « L’irrésistible Angèle a été acclamée comme la reine de la pop francophone qu’elle est devenue », a écrit Le Journal.

« Le public québécois est très très chaud », a déclaré la jeune vedette belge derrière les chansons « Oui ou non » et « Tout oublier ». Une troupe de danseurs l’a rejointe sur scène pour passer une bonne partie de la soirée en sa compagnie.

« Je suis en train de rêver. Je ne dis pas ça pour faire plaisir, c’est très cool » a elle ajouté l’artiste qui a partagé plusieurs photos et vidéos de la soirée sur son compte Instagram après son spectacle de deux heures et composé de 23 chansons.