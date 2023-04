«Lac-Mégantic : ceci n’est pas un accident» : une série qui cherche d'abord à faire œuvre utile

Fiches de sécurités falsifiées, rails brisés, citerne trop fragile, aucun dérailleur d’urgence, machiniste insuffisamment formé, tests non-conformes et bien plus encore; tout clochait le soir où est survenue la tragédie de Lac-Mégantic. La suite s’accompagne d’un jeu de pouvoir, d’argent et de groupe de pression.

C’est ce qu’on apprend dans la série documentaire «Lac-Mégantic : ceci n’est pas un accident», qui sera disponible dès le 2 mai sur Vrai.

Construite en quatre parties, la série de Philippe Falardeau lève le voile sur des détails troublants qui ont mené au déraillement du 6 juillet 2013, et encore plus troublant quant à l’impunité des entreprises et au laxisme des autorités fédérales en matière de sécurité.

TOMA ICZKOVITS

«Je savais que je rentrais dans un terrier de lapin sans fin, un "rabit hole", mais je ne savais pas à quel point», a souligné le réalisateur sur le plateau du «monde à l’envers», vendredi soir.

En mode écoute, il a mené des entrevues, rencontré des experts et des habitants de Lac-Mégantic qui ont perdu des proches.

Il s’est appuyé sur les recherches d’Anne-Marie Saint-Cerny («Mégantic : une tragédie annoncée»), pour raconter la séquence des évènements de cette soirée funeste et pour révéler au grand jour les messes basses des autorités pour éviter une enquête publique.

«C’est en lisant son livre qu’une colère est montée en moi», a avoué Philippe Falardeau.

Conscient de la ligne émotive et humaine qu’il ne pouvait pas franchir au profit de la «bonne histoire» qu’il voulait raconter et de l’attention qu’il voulait susciter, le réalisateur à l’impression, pour la première fois de sa carrière, de faire œuvre utile avec sa série, a-t-il confié à Stéphan Bureau.

«Je voulais qu’il reste une lumière derrière ça. L’humain», a-t-il ajouté.

Sa série documentaire, «Lac-Mégantic : ceci n’est pas un accident», atterrira sur Vrai mardi.