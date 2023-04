C’est dans le cadre du souper-gala du congrès de l’Association québécoise de la production médiatique qu’on a décerné les Prix AQPM à Metafilms dans la catégorie Cinéma et à Trio Orange dans la catégorie Télévision ainsi que le prix de la relève Vincent-Gabriele 2023 à Julie O’Bomsawin, productrice abénakise et fondatrice de Kassiwi Média.

Lors du gala de l’AQPM, il y avait le ministre Mathieu Lacombe, Pascale Bourbeau, Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor, Hélène Messier, PDG de l’AQPM, et Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien.

Parmi les membres de l’équipe de l’AQPM, on voit ici Geneviève Trépanier, Julie Massicotte, Caroline Lacroix et Marie-Sylvie Lefebvre.

Le prix de la relève Vincent-Gabriele 2023 a été octroyé à Julie O’Bomsawin, la troisième de la gauche, qui est entourée de Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien, Menahan O’Bomsawin, Elie-John Joseph et Mia Lainey.

On voit Pierre Karl Péladeau et les dirigeants de Québecor Véronique Bussières, Martin Picard, Nadège Pouyez, Kathleen Vachon et Ariane Lahière.

Les membres de Trio Orange qui ont remporté le Prix AQPM dans la catégorie Télévision, Julia Langlois, Carlos Soldevila, Marie-Claude Brunelle, Julie Lavallée, Annie Sirois, Nicola Morel et Shaney-Kim Carufel, sont en compagnie du ministre Mathieu Lacombe.

Lors du gala on a pu voir Alexandre Curzi, DG de l’UDA, Tania Kontoyanni, présidente de l’UDA, Pascale Bourbeau et Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor.

Pierre Karl Péladeau et sa conjointe, Pascale Bourbeau, sont accompagnés des dirigeants de Québecor Jad Barsoum, Yann Paquet et Olivier Aghaby.