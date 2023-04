Le Cirque du Soleil en met encore plein la vue avec ECHO

Un spectacle qui plaira aux petits comme aux grands. Encore une fois, le Cirque du Soleil a réussi sa mission de divertir et éblouir le public, dans sa nouvelle création sous chapiteau ECHO, dont la première mondiale avait lieu jeudi soir dans le Vieux-Port.

La création de ce nouveau spectacle n’a pas été un long fleuve tranquille pour le Cirque. L’entreprise devait d’abord lancer sa production sous chapiteau en 2020 avec le nom de Sous un même ciel. On avait embauché la réputée scénographe britannique Es Devlin pour mener le bateau à bon port. Mais des échos des coulisses rapportaient que le bateau prenait l’eau...

L’arrivée de la pandémie a permis à l’équipe créative de faire le ménage et retourner à la planche à dessin. Le chorégraphe Mukhtar Omar Sharif Mukhtar est venu à la rescousse pour mettre en scène cette production. Et le mariage a fonctionné.

ECHO est la première création originale sous chapiteau pour le Cirque depuis 2017, avec VOLTA. En 2019, la compagnie a présenté Alegria, dans le Vieux-Port de Montréal, puis KOOZA, l’an dernier.

ECHO renferme plusieurs numéros « wow! », qui est notre principal critère à savoir si un spectacle est réussi ou non. En fait, dès le début du spectacle, on ne peut qu’être impressionné par le gigantesque cube qui se trouve dans le fond de la scène. Cette énorme structure, une idée d’Es Devlin qui a été conservée, est plutôt inhabituelle pour un spectacle du Cirque sous chapiteau et relève davantage des créations en résidence à Las Vegas, tant elle est imposante.

Et le cube est utilisé à toutes les sauces durant toute la soirée. Il sert d’abord d’écran, puis on en enlève certains morceaux pour le vider. Des artistes y font des numéros sur ses différentes faces, comme dans l’impressionnant numéro d’ouverture avec une discipline appelée acrodanse.

C’est d’ailleurs un pépin technique par rapport à l’utilisation de ce cube qui aurait contraint l’équipe du Cirque à arrêter momentanément la représentation de jeudi au bout de seulement deux numéros. Voilà qui était un très mauvais timing pour une première mondiale! Mais au bout de cinq minutes, tout était rétabli et le spectacle reprenait de plus belle.

Parmi les numéros à retenir, celui qui a reçu parmi les plus chaleureux applaudissements est un numéro appelé Extraction, qui comprend deux artistes éthiopiens qui font des jeux icariens. Rapidité d’exécution, précision, tout y était et le public ne s’est pas gêné pour démontrer son appréciation.

D’autres artistes éthiopiens ont aussi livré l’un des meilleurs numéros de la soirée, avec le cadre humain pour Résister & s’exprimer. Il fallait les voir tous souriants et dansants entre les acrobaties. Une belle humeur contagieuse!

Un contorsionniste du Congo a aussi fait grimacer la foule par ses mouvements qu’un humain normalement constitué ne peut simplement pas reproduire.

Qui dit Cirque du Soleil dit également « clowns ». Certains spectacles passés nous avaient servi des segments dits comiques plutôt ratés ou rapidement oubliables. Avec ECHO, les deux « clowns » de service sont très habiles et ont présenté un numéro assez impressionnant avec des boîtes empilées qui touchaient presque le plafond du chapiteau!

Et l’histoire du spectacle, dans tout ça? Comme pour la plupart des créations du Cirque, elle est plutôt abstraite et secondaire dans notre appréciation de l’ensemble. Selon le livret du spectacle, ECHO raconte l’histoire de Future, une jeune femme qui découvre que ses choix « ont le potentiel d'influencer le monde au fur et à mesure qu'ils progressent dans les étapes de l'évolution. »

Malgré une musique assez interchangeable avec n’importe quel spectacle du Cirque, et quelques numéros avec des disciplines déjà vues dans le passé, on classe ECHO dans le rayon des bons coups du Cirque du Soleil.

ECHO sera présenté dans le Vieux-Port de Montréal jusqu’au 20 août. cirquedusoleil.com.