Séries LNH: les Panthers forcent un match ultime

Les Bruins de Boston ne s’attendaient peut-être pas à un tel niveau d’opposition en première ronde. Ils ont baissé pavillon 7 à 5 face aux Panthers de la Floride, vendredi au FLA Live Arena, et pourraient voir leur saison prendre fin dès le prochain match.

• À lire aussi: Paul Stastny envoie les Islanders en vacances

• À lire aussi: Une déclaration choc de Stéphane Robidas sur Arber Xhekaj

En effet, le match ultime de cette surprenante série aura lieu dimanche, au TD Garden.

Dans un match ponctué de nombreux rebondissements, c’est finalement Eetu Luostarinen qui a eu le dernier mot, inscrivant le sixième but du troisième vingt. Il a profité d’une sortie de zone ratée pour ravir la rondelle et battre Linus Ullmark d’un laser dans la lucarne.

Sam Reinhart a enfoncé le dernier clou dans le cercueil des «Oursons» lorsque son dégagement a atterri dans une cage déserte.

Les Bruins ont pourtant eu les devants à deux reprises au troisième tiers, grâce aux réussites de Jake DeBrusk et David Pastrnak. Ce dernier a marqué son deuxième du match en se moquant complètement de Sergei Bobrovsky, le déjouant à l’aide d’une manœuvre spectaculaire entre les jambes.

Tyler Bertuzzi et Matthew Tkachuk ont aussi connu un fort match pour leur formation respective. Les talentueux et hargneux attaquants ont tous deux récolté deux buts et une mention d’aide.

Brandon Montour, Aleksander Barkov et Zac Dalpe ont complété la marque pour les Panthers. À l’âge de 33 ans, ce dernier a inscrit son premier but en carrière en séries éliminatoires de la Ligue nationale de hockey.

Entre les poteaux bostonnais, Ullmark n’a tout simplement pas répondu aux attentes. Celui qui devrait faire partie des candidats à l'obtention du trophée Vézina a alloué six buts en 32 tentatives. Jeremy Swayman pourrait ainsi prendre sa place lors du septième match.

Rappelons que le résultat de cette série a une incidence sur le Canadien de Montréal, qui détient le choix de première ronde des Panthers. Si les Bruins l’emportent, cette sélection sera la 17e au total. Toutefois, si les Panthers atteignent la finale de l'association de l'Est, elle reculera jusqu’au 29e échelon.