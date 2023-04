Les Remparts pourraient battre un record datant... du Forum de Montréal !

Il n'est pas impossible que le premier match de la série entre les Remparts de Québec et les Olympiques de Gatineau batte le record de tous les temps pour un match de séries dans la LHJMQ. Record qui date de l'époque du Forum de Montréal !

À 8h vendredi matin, 16 072 billets avaient été vendus sur une capacité maximale de 18 740 au centre Vidéotron, lorsque l'amphithéâtre est en configuration hockey et que toutes les loges sont remplies à pleine capacité.

Comme on l'écrivait jeudi, les Remparts ont déjà fracassé leur ancien record de 15 342 qui datait du 12 mai 2006, soit lors du match no. 5 de la finale de la coupe du Président face aux Wildcats de Moncton. Maintenant, ils s'attaquent au record de tous les temps de la LHJMQ datant de plus de 40 ans.

Est-ce le record d’assistance pour un match des séries sera battu cette semaine? Il date de 40 ans au forum de Montréal…Verdun vs Longueuil…entre autres Pat Lafontaine et Jacques Lemaire…à suivre! @LHJMQ @max_blouin @joeyalfieri @quebec_remparts @OlympiquesGAT — Mario Cecchini (@MCecchiniALS) April 28, 2023

Le 22 avril 1983, le premier match de la finale entre les Chevaliers de Longueuil et le Junior de Verdun avait attiré 17 860 spectateurs au Forum de Montréal.

Ça fait longtemps. Une preuve ?

L'entraineur-chef des Rangers de New York Gerard Gallant formait un duo redoutable avec Pat LaFontaine avec le Junior tandis que c'est Jacques Lemaire qui dirigeait les Chevaliers.

Pour la petite histoire, Verdun l'avait emporté 5-4 en deuxième période de prolongation sur un but de LaFontaine pour finalement mettre la main sur la coupe du Président en cinq parties.

D'ailleurs, les trois matchs de cette finale présentés à Verdun constituent encore en date d'aujourd'hui les records d'assistance en séries dans la LHJMQ (17 860, 17 208 et 16 192).