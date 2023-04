Ils gagnent 25 M$ au Lotto Max: leurs amis étaient mal à l’aise dans leur maison trop grande

Un couple du Bas-Saint-Laurent gagnant du gros lot s’est acheté une maison si grande et luxueuse qu’il a finalement choisi de la revendre, notamment parce que leurs invités n’étaient pas à l’aise d’y séjourner.

«On trouvait ça trop grand, raconte Sylvie Boily, qui a remporté 25 millions $ avec son conjoint Rénald Dumont en décembre 2014. Les gens nous disaient: “Ah! On aime mieux aller au chalet. On est plus à l’aise”.»

C’est sans compter que de nettoyer toutes ces pièces lui demandait trop de temps et d’énergie. «Parce que moi, je n’ai pas de femme de ménage. Je n’engage personne et je fais toute moi-même», raconte Mme Boily.

En parallèle, le couple de millionnaires a fait l’acquisition d’un «gros chalet sur le bord de l’eau», qu’il s’assure de rénover «sans flafla».

«Ce n’est pas du haut de gamme, parce que le monde est plus à l’aise de venir dans des endroits qui ne sont pas chics», précise-t-elle.

Photo IFTEN REDJAH

Gâter maman

Mme Boily regrette de ne pas avoir pu davantage gâter sa mère avec ses millions, cette dernière étant décédée d’une maladie peu de temps après le gain.

«Je n’ai pas pu la gâter comme j’aurais voulu, après tout ce qu’elle a fait pour nous autres», raconte celle qui assure faire toujours partie du «monde ben ordinaire».

«Mes grands-parents avaient une ferme, ma mère a élevé seule cinq enfants. On a été habitués d’arriver juste. Ma mère n’était pas riche, elle gagnait des petits salaires», se remémore-t-elle.

Mme Boily a au moins pu gâter ses trois enfants, et son conjoint a fait de même avec sa progéniture. Ce qu’elle préfère, cependant, c’est de surprendre ses proches avec des cadeaux spontanés.

«Moi j’aime ça faire des surprises. T’as besoin d’une télé? J’arrive et je t’ai acheté une télé et tu vas être bien pour longtemps. On a gâté bien du monde», se réjouit-elle.

«Même avant de gagner, je n’étais pas riche riche, mais je gâtais mon monde autour de moi. Les gâteries sont juste plus grosses, c’est tout!»

Rester terre à terre

Malgré les millions en banque, Mme Boily assure être «restée terre à terre» et avoir gardé les mêmes amis que dans sa vie d’avant.

«Tout le monde nous dit: “vous êtes comme vous étiez avant”. Ils me disent que je n’ai pas changé et en effet, moi je suis ben ordinaire, je suis sociable et je jase avec tout le monde», raconte la résidente du Bas-Saint-Laurent.

«On était heureux pareil avant [de gagner]. Ça donne un bon coup de pouce, mais sans s’énerver avec ça», dit celle qui vit essentiellement sur les intérêts que lui rapportent ses placements.

Le couple reconnaît avoir dû «tasser» quelques amis qui «ambitionnaient», mais les principaux sont restés dans leur vie, ce qu’elle «ne changerait pour rien au monde».

«On ne se tient pas avec du monde qui ont de l’argent parce que nous on en a.»

Voyages dans le sud

Le couple a multiplié les voyages au soleil depuis qu’il est millionnaire, mais ce sont «toujours des petits voyages, sans trop d’exagération».

«On aime ça partir avec un couple ou une petite gang. On fait plaisir à plein de monde et on s’amuse ensemble. On a amené plein de gens avec nous pour leur faire connaître ça, le Sud», raconte celle qui travaillait comme cuisinière dans une résidence pour personne âgée, jusqu’à ce qu’elle devienne millionnaire.

Mme Boily a aussi fait une croisière en Italie, mais elle «n’a pas trippé plus que ça».

«Je préfère un petit tout inclus. Tant qu’on est dans le Sud et qu’on est bien.»

- Avec Marie Christine Trottier