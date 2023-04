M18 AAA: une équipe du Québec pourrait devenir championne canadienne pour la première fois depuis 22 ans

SAINT-HYACINTHE | Ça fait 22 ans que le Québec n’a pas gagné le Championnat national M18 AAA, mais les Gaulois pourraient remédier à la situation cette fin de semaine, devant leurs partisans maskoutains.

«On veut être les premiers à gagner en 22 ans et avoir la coupe à Saint-Hyacinthe [pour la première fois de son histoire]», a lancé d’un ton assuré le gardien Cédric Cyr-Dauphinais, jeudi, au terme d’une performance de 29 arrêts dans une victoire convaincante de 10 à 2 sur les Majors de Pictou County, représentants de l’Atlantique.

Avant son match de ce soir face aux Canadiens Jr. de Toronto, l’équipe de Saint-Hyacinthe était invaincue et déjà assurée de participer aux demi-finales, tout comme le Blizzard du Séminaire Saint-François, qui a conclu le tour préliminaire au deuxième rang avec une fiche de 3-1-1.

Ce club de Saint-Augustin-de-Desmaures, près de capitale nationale, a obtenu sa place après avoir perdu la finale de la Classique des champions, nouvelle formule des séries dans la Ligue de développement du hockey M18 AAA du Québec. Ce sont les Gaulois qui ont été sacrés champions, mais ils étaient déjà qualifiés à titre d’hôtes.

«Il ne faut pas s’arrêter là, a dit l’attaquant Dominic Pilote, première étoile face à Pictou County grâce à une soirée d’un but et trois aides. Des fois, ça peut devenir un piège quand on n’a pas perdu. On peut prendre ça un peu à la légère.»

En deuxième période, les @GAULOISAAA et les Majors de Pictou County se sont échangés des buts.



Les Maskoutains mènent maintenant 6-2.#LHM18AAAQ #championnatnationalm182023 pic.twitter.com/GaKJHWydBi — Ligue de hockey M18 AAA du Québec (@LHM18AAAQ) April 28, 2023

C’est donc dire que la Belle Province a deux excellentes chances d’être couronnée, ce qui s’avérerait une première depuis 2001. À l’époque, les Gouverneurs de Sainte-Foy – qui sont devenus le Blizzard – avaient remporté la coupe Air Canada, emblème du midget AAA au pays.

L’équipe pouvait compter sur Steve Bernier, Marc-Antoine Pouliot et Alexandre Picard, qui ont tous joué dans la LNH.

Kristopher Letang et cie

Cette semaine, les Gaulois sont dans leur zone, dans leur vestiaire rénové et dans leur vieil aréna remplis d’histoire.

Ils ont pu être inspirés par plusieurs anciens hockeyeurs de l’équipe ou de la région qui sont venus faire leur tour, dont Kristopher Letang, David Savard, Anthony Beauvillier, Bruno Gervais, François Beauchemin, William Trudeau, Hugues Laliberté, Elliot Desnoyers ou David Laliberté.

Malgré toute l’effervescence, les joueurs de Jean-Philippe Sansfaçon, lui-même un ancien Gaulois, demeurent concentrés. Ils n’ont pas tiré une seule fois de l’arrière depuis le début de la compétition.

«Nous sommes dans notre zone, a assuré le jeune entraîneur-chef. Les gars ont du fun et profitent du moment. On focus sur la façon dont on veut jouer. Ç’a été un peu difficile de gérer toute l’émotion [jeudi soir] quand l’adversaire essayait de nous brasser. On veut éviter les blessures. J’avais hâte que ça finisse.»

Une longue attente

Saint-Hyacinthe devait accueillir ce championnat en 2020, mais en raison de la COVID-19, il a été remis deux fois.

«On est vraiment impressionnés par la réponse de la population et ça nous donne de l’énergie quand on joue devant plusieurs spectateurs», a mentionné Pilote, qui appartient à l’Océanic de Rismouki, dans la LHJMQ.

En moyenne, 1500 spectateurs assistent aux matchs des Gaulois en soirée depuis lundi et plus de 2000 personnes ont vu les deux équipes du Québec s’affronter mercredi. Durant la saison régulière, on parle plus de quelques centaines de partisans dans les gradins du stade Louis-Philippe-Gaucher.

«L’ambiance est électrisante et parfaite, s’est réjoui Cyr-Dauphinais. Pendant les séries, pendant la Classique des champions, les partisans ont été là. Ils sont là pour nous et on joue pour eux.»

Les demi-finales auront lieu samedi à 13h30 et à 18h30, tandis que la finale sera disputée dimanche à 16h, après le match pour le bronze à midi.