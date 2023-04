Notre système d'éducation protège les mauvais enseignants

Les cas d’enseignants qui commettent d’évidentes fautes professionnelles ont secoué le Québec cette semaine. Lorsqu’il s’agit de nos enfants, on a peu de tolérance. On a pourtant vu des profs en perte de contrôle qui menacent et humilient les enfants en plus de leur fournir un modèle affreux.

Réglons une chose : j’ai un infini respect pour le travail d’enseignant et j’ai la conviction profonde que la grande majorité d’entre eux sont hautement dévoués et donnent le maximum d’eux-mêmes.

Même si un peu d’impatience est inévitable avec un groupe d’enfants, la grande majorité gère sa colère et ne se déshonore jamais.

Un ordre professionnel ?

Des extraits comme ceux entendus cette semaine jettent un triste ombrage sur toute la profession. On dira que ce sont des cas d’exception, mais lesdites exceptions sévissent devant une classe. C’est beaucoup trop grave pour dire bof !

Toute la semaine, des voix se sont levées pour réclamer un ordre professionnel des enseignants. Je m’en réjouis, supportant cette idée depuis longtemps. C’est malheureux que tel enthousiasme pour l’idée n’ait pas été exprimé lorsque les syndicats de l’enseignement plaçaient un mur devant l’ex-ministre Roberge pour le faire reculer.

Un ordre professionnel, ça n’arrivera pas. Les syndicats de l’enseignement en ont fait une guerre sainte. Le ministre Jean-François Roberge l’a rapidement constaté dans son dernier mandat. Il devait abandonner cet engagement de la CAQ s’il voulait pouvoir espérer la moindre collaboration syndicale.

Aujourd’hui, Bernard Drainville semble terrorisé à la seule idée d’aller explorer la suggestion. Et permettez-moi d’être aussi sceptique avec le nouvel intérêt démontré par certains partis d’opposition. Ils ont aussi courbé l’échine dans le passé.

Bouclier pour les pas bons

Avant même de parler d’un ordre professionnel pour encadrer les dérives, il faudrait se poser une question plus simple.

Comment notre système d’éducation traite-t-il les cas d’enseignants qui bafouent la profession ?

Ma réponse : le système protège les incompétents et les inadéquats. Les règles mises en place pour blinder la sécurité d’emploi, combinées avec la puissance syndicale, tout concourt à mettre un cocon de défense autour des pommes pourries.

La gradation prévue dans les règles bureaucratiques donne déjà toutes les chances.

Avertissement verbal, avertissement écrit, premier avertissement, deuxième avertissement, il faut gaffer beaucoup juste pour obtenir une véritable conséquence, comme une journée de suspension.

Un ancien cadre scolaire m’a déjà expliqué à quel point congédier un incompétent représente une tâche titanesque, voire impossible, dans le réseau public d’éducation.

Quand on examine l’ampleur de la difficulté à tasser quelqu’un qui fait du tort aux enfants, on finit par trouver que l’intérêt de l’élève arrive loin dans les priorités.

Il y a quelques années, l’Institut économique de Montréal avait compilé des chiffres très parlants.

Sur cinq ans, seulement sept enseignants avaient été renvoyés sur les 60 000 du réseau public québécois.

Un par année sur des dizaines de milliers ? Impossible.

Ça signifie que la plupart des cas problématiques restent devant une classe.