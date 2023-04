P-A Méthot invite la drag queen Mona de Grenoble à son Beach Party au Centre Vidéotron

De nouveaux invités ont répondu à l’appel de l’humoriste P-A Méthot et prendront part à son Beach Party au Centre Vidéotron de Québec, le 27 mai. Dans le groupe : la populaire drag queen Mona de Grenoble.

En plus de la plus récente gagnante de l’émission Big Brother Célébrités, le rappeur Koriass, vedette de la plus récente publicité télé des supermarchés Maxi avec Martin Matte, sera aussi de la fête.

« Je veux lancer l’été avec une grosse fête », avait expliqué P-A Méthot lors d’un entretien avec le Journal, lorsqu’il avait dévoilé les détails de sa fête sablonneuse. « Je veux voir des chemises fleuries, des lunettes de soleil, des bikinis et des ballons de plage. »

Les humoristes Dominic et Martin de même que Maxim Martin sont les autres artistes qui viennent de dire oui à l’animateur de ce spectacle-événement, qu’on qualifie déjà de plus gros beach party intérieur jamais organisé.

Le volet humour de la soirée sera aussi assuré par Dominic Paquet, Martin Petit, Richardson Zéphir et Silvi Tourigny. En chansons, Méthot s’est assuré les services de Matt Lang, Jonas Tomalty et Patsy Gallant.