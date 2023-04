Paris sportifs: les meilleures offres de samedi sur Mise-o-jeu +

Voici trois offres de paris sportifs disponibles sur le site Mise-o-jeu + pour la journée du samedi 29 avril qui en valent le détour.

Hockey: Maple Leafs de Toronto c. Lightning de Tampa Bay

Getty Images via AFP

Aucune victoire et 11 défaites : telle est la fiche des Maple Leafs de Toronto lorsque leur adversaire est au pied du mur en séries éliminatoires, depuis 2004. La formation de la Ville Reine s’écroule inévitablement chaque fois que les bourgeons se montrent le bout du nez. Au Amalie Arena, samedi, elle tentera d’ignorer la pression et le bruit et d’éviter la tenue d’un match numéro 7. Mais en aura-t-elle la capacité ? Ilya Samsonov a paru chancelant lors du dernier match, tandis que son vis-à-vis, Andrei Vasilevskiy, a retrouvé sa forme des beaux jours. La réinsertion de Michael Bunting dans la formation pourrait avoir l’effet d’une étincelle pour les Leafs... mais il faut aussi s’attendre à un gros match de Nikita Kucherov et Steven Stamkos, quelque peu effacés lors du cinquième duel.

Prédiction: Victoire du Lightning de Tampa Bay - 1,90

Tennis : Félix Auger-Aliassime c. Dusan Lajovic

AFP

Au début de sa carrière professionnelle, Félix Auger-Aliassime connaissait beaucoup de succès sur terre battue. Il a atteint la finale à Rio de Janeiro et Lyon en 2019, mais ses succès se sont arrêtés sur cette surface lorsque la COVID-19 a commencé à sévir. Depuis 2020, le Québécois affiche un dossier de 17-17 sur terre battue; une fiche en deçà des standards pour un joueur appartenant au top 10 mondial. Il pourrait en avoir plein les bras face au meilleur ami de Novak Djokovic, au deuxième tour à Madrid. Dusan Lajovic a justement battu le «Joker» à Banja Luka, la semaine dernière, en route vers son deuxième titre en carrière. Vétéran du circuit, il a déjà occupé le 23e échelon mondial et a remporté 66 % de ses matchs sur terre battue depuis 2022. Un client que le Québécois ne pourra pas prendre à la légère.

Prédiction: Victoire de Dusan Lajovic – 2,26

Basketball: Nuggets de Denver c. Suns de Phoenix

Getty Images via AFP

Même si le premier tour de la NBA n’est pas terminé, ces deux titans de l’Ouest en découdront dès samedi. Les Nuggets et les Suns ont ménagé leurs ressources après avoir respectivement disposé des Timberwolves du Minnesota et des Clippers de Los Angeles en cinq matchs. Nikola Jokic et l’équipe du Colorado sont favorisés pour cet affrontement au meilleur de sept duels, mais ils n’ont pas l’habitude de commencer leurs séries en force. En effet, ils affichent un dossier de 3-6 lors du match initial depuis 2019. Avec Kevin Durant, Chris Paul, Deandre Ayton et Devin Booker en leurs rangs, les Suns ont une force de frappe plus diversifiée que leurs rivaux. Jokic, joueur par excellence du circuit en 2022, devra sortir un énième lapin de son chapeau pour permettre aux Nuggets de prendre les devants.

Prédiction: Victoire des Suns de Phoenix – 2,20