Élimination des Jets: Pierre-Luc Dubois pointé du doigt par les médias de Winnipeg

Pierre-Luc Dubois a passé dans le tordeur des médias de Winnipeg quelques heures après l’élimination des Jets au premier tour contre les Golden Knights de Las Vegas.

Dans le Winnipeg Sun, le journaliste Ted Wyman a été virulent à l’endroit de l’attaquant québécois. Il a titré une de ses manchettes : Où était Dubois ?

«En regardant le match 5, on pouvait croire que Dubois donnait son meilleur effort. Au lieu de ça, on a eu l’impression qu’il essayait de se sortir de la ville, et de l’organisation, le plus rapidement possible après la saison.»

