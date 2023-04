Rien ne va plus à Tottenham

Les joueurs de Tottenham Hotspur ont offert de rembourser le billet des partisans qui se sont rendus à Newcastle où ils ont assisté à une dégelée de 6 à 1 le week-end dernier, mais ce n’est que la pointe de l’iceberg.

Le club londonien est en complète déroute depuis des semaines, et ce revers sans appel dans lequel l’équipe perdait déjà 5 à 0 après 22 minutes de jeu n’en est qu’un autre symptôme.

Le club a traversé un mois tumultueux qui a été ponctué de deux changements d’entraîneurs. Après des éliminations en Ligue des champions et en FA Cup, la marmite a sauté le 26 mars quand Antonio Conte a pété les plombs dans une conférence de presse d’après-match. Il a quitté son poste à la suite d’une « entente mutuelle » avec le club.

Son adjoint, Cristian Stellini a pris le relais, mais les choses n’ont pas pris du mieux. Celui-ci a finalement été limogé, lundi, à la suite de la déconvenue de Newcastle. C’est désormais un autre assistant, Ryan Mason, qui a pris le relais jusqu’à l’embauche d’un entraîneur permanent.

Constat d’Échec

Pour les Spurs, c’est un constat d’échec puisque le club a dépensé au-delà de 150,2 millions $ en transfert au cours de l’été 2002.

Tout cet argent n’aura finalement pas servi à grand-chose puisque le club se trouve actuellement au cinquième rang de la Premier League avec 53 points.

Il se trouve à égalité d’Aston Villa qui pour cette cinquième position, qui vient avec un billet pour la Ligue Europe, mais ça ne serait qu’un prix de consolation.

Manchester United occupe le quatrième et dernier rang qui donne accès à la Ligue des champions. Les « Reds » ont toutefois six points de plus et deux matchs en main.

Les chances que les Spurs participent à la prochaine continentale sont donc bien minces. Et avec l’arrivée d’un nouveau patron sur les lignes de côtés, il y a fort à parier qu’une partie des acquisitions de l’été dernier partira sous d’autres cieux au cours du prochain été.

Effet durable

Pire encore, les effets du départ de Conte risquent de se faire sentir pendant encore un moment puisque les acquisitions du directeur sportif, Daniel Levy, étaient orientées par le style de jeu de l’entraîneur.

Qui plus est, le style était résolument italien puisque le directeur sportif précédent venait lui aussi de la grosse botte. Mais voilà, Fabio Paratici a été suspendu par la FIFA de toute activité internationale pour une période de trente mois à la suite d’un scandale financier en Italie.

Patarici a officiellement démissionné le 21 avril dernier quand sa demande d’appel a été rejetée.

Tout ça nous amène au prochain dossier chaud que Daniel Levy aura à traiter, soit le renouvellement du contrat du capitaine Harry Kane, un Spurs dans l’âme et dans le cœur.

L’après-Kane

Mais Kane, qui est aussi le capitaine de l’équipe nationale d’Angleterre, est un homme extrêmement courtisé et, considérant les déboires des Spurs, il pourrait se laisser tenter par une autre expérience.

Le Paris Saint-Germain a été très clair dans ses intentions, il fait de l’acquisition une priorité pour le prochain mercato, mais il y aura de la compétition.

D’autres clubs anglais font les yeux doux au buteur anglais, ce qui va certainement causer des maux de tête à Levy, qui ne doit pas l’échapper au risque de gâcher encore plus une relation qui est déjà difficile avec les partisans du club.

L’été sera certainement chaud pour Tottenham et fera foi de tout pour la saison 2023-2024.

LE PSG ET PARIS À COUTEAUX TIRÉS

Il n’y a pas beaucoup d’amour entre la direction du Paris Saint-Germain et la mairie de Paris. Le club a déposé une offre d’achat de 57,1 millions $ (38 millions d’euros) pour le Parc des Princes et le Stade de France, mais la mairesse Anne Hidalgo est restée de glace. « Le stade appartient aux Parisiens, il ne m’appartient pas [...] donc il faut fixer des prix qui doivent correspondre au bien. Le club a proposé 38 millions d’euros. Je pense que le mot ridicule est le mot qui convient », a-t-elle mentionné dans une entrevue à la radio jeudi.

LE TITRE POURRAIT ÉCHAPPER À ARSENAL

Arsenal se trouve au sommet du classement de la Premier League avec 75 points, mais cette première place est loin d’être acquise. Manchester City, qui est second avec 73 points est dans une forme resplendissante en ce moment et détient deux matchs en main, ce qui risque de compliquer drôlement les choses pour les « Gunners » qui ont goûté au championnat pour la dernière fois en 2004 à une époque où Thierry Henry était encore la vedette du club.

MODRIC VA RESTER UN AN DE PLUS

Photo d'archives, AFP

Luka Modric fait les beaux jours du Real Madrid depuis la saison 2012 et ça va se poursuivre pendant encore une autre saison puisqu’il a l’intention de prolonger son association avec le club madrilène pour au moins une autre année. Le quotidien sportif As a indiqué que le Croate avait déjà une conversation personnelle avec le président Florentino Pérez pour lui faire part de ses intentions. Voilà qui devrait mettre un terme aux rumeurs l’envoyant rejoindre Cristiano Ronaldo en Arabie saoudite.

CASTELLANOS S’ÉCLATE

Photo d'archives, AFP

Ancien attaquant de pointe du New York City FC dans la MLS, Valentin Castellanos semble prendre son pied en Espagne. L’Argentin de 24 ans a inscrit tous les buts de son équipe dans une victoire de Gérone par la marque de 4 à 2 sur le Real Madrid, plus tôt cette semaine. Taty pointe au huitième rang des meilleurs buteurs de la Liga avec onze réussites. Soit dit en passant, il est devenu le premier joueur à marquer quatre buts contre le Real Madrid au 21e siècle. C’est joli dans un CV, ça.

Matchs à surveiller

Ligue 1

Ajaccio c. Lille

Aujourd’hui

On continue de suivre Jonathan David qui en découd avec Kylian Mbappé pour le titre de meilleur buteur de la Ligue 1.





Ligue 1

Lorient c. Paris Saint-Germain

Demain

Avec une avance de huit points sur Marseille, le PSG va tenter de consolider son emprise sur la première place.

Premier league

Tottenham c. Liverpool

Demain

Les Spurs ont un revers de 6 à 1 à se faire pardonner et ils le feront sous les ordres d’un autre nouvel entraîneur.

Premier league

Chelsea c. Arsenal

Mardi

Pendant que Chelsea tente d’éviter la relégation, Arsenal s’accroche à l’espoir de conserver le premier rang.