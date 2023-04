Son garage fraîchement rénové réduit en cendres à Montréal-Nord

Un garagiste de Montréal-Nord vit un « véritable cauchemar », après qu'un incendie d'origine criminelle ait complètement ravagé son garage fraîchement rénové, dans la nuit de vendredi.

« J’ai tout perdu! J’espère encore que ce soit juste un cauchemar, que je vais me réveiller dans mon lit », souffle Abdessamad Azlag, visiblement atterré.

Vers 2h50, un incendie s’est déclenché dans le garage qu’il louait sur l’avenue Bellevois, entre les rues Forest et d’Amiens. Une cinquantaine de pompiers ont réussi à maîtriser le brasier, malgré la violence des flammes qui s’étaient propagées dans l’ensemble du bâtiment.

Lorsque M. Algaz est finalement arrivé sur les lieux au petit matin, il ne restait déjà plus grand-chose de son entreprise, réduite en cendres.

« J’ai travaillé pendant des années pour le garage de mon père. Je me suis lancé à mon compte il y a deux ans et j’ai dû tout rénover. Maintenant, il ne reste plus rien », déplore le garagiste, qui est forcé de déménager.

Photo Agence QMI, Erik Peters

Incompréhension

L’homme de 39 ans se décrit comme un père de famille sans histoires, dont le quotidien se résume à travailler pour rentrer à la maison aussitôt la journée terminée. Le garagiste assure ne pas se connaître d’ennemis.

« Depuis ce matin, je suis devant mon garage en train de pleurer. Je n’arrête pas de me demander qui a fait ça. Pourquoi moi? Pour quelle raison? Qui m’en veut à ce point? », se questionne M. Algaz, désemparé.

Ces questions lui reviennent sans arrêt depuis qu’il a constaté les dégâts de l’incendie. Submergé par l’émotion, le garagiste a dû quitter les lieux des événements pour rentrer chez lui.

« J’étais incapable de faire face à tout ça. Je ne sais pas comment je vais faire pour recommencer à zéro, encore une fois. J’ai deux enfants à faire vivre, moi », souligne-t-il.

Les propriétaires stupéfaits

La bâtisse, qui abrite deux garages, appartient à une famille de garagistes installée depuis longtemps dans le secteur. Leur garage, collé sur celui de M. Algaz, semble avoir peu souffert de l’incendie.

« On attend encore l’évaluation des pompiers pour connaître les dommages à la bâtisse. Heureusement, notre entreprise n’a pas été touchée, mais celle de M. Algaz est complètement détruite », témoigne le père de famille, Samir Karaki.

Avec son fils, ils sont arrivés sur les lieux vers 6h pour constater l’étendue des dégâts causés à leur bâtisse. Ils ont été surpris d’apprendre que l’incendie était d’origine criminelle.

« On s’est établi ici il y a plus de 30 ans, et on n’a jamais vu ça. Normalement, c’est une rue assez tranquille avec beaucoup de garages, et tout le monde se connaît et s’entend bien », raconte M. Karaki.