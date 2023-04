Trafic de stupéfiants: un petit réseau qui en menait large en Montérégie

Un petit réseau de trafiquants qui en aurait mené très large sur un vaste territoire, allant de la Rive-Sud de Montréal jusqu’à la frontière américaine, a récemment été démantelé par le Service de police de l’agglomération de Longueuil.

«L’étendue du territoire couvert était quasiment la Rive-Sud de Montréal au complet. C’est un territoire impressionnant pour un seul réseau», affirme François Boucher, sergent et porte-parole du Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL).

«Ils en menaient large, ou se permettaient d’en mener large, poursuit-il. D’habitude, c’est plutôt segmenté par villes.»

Cette enquête du SPAL d’une durée de deux mois a été rendue possible grâce à une information provenant du public obtenue en février dernier, concernant un réseau de vente de stupéfiants actifs sur son territoire.

Alors qu’ils avaient été mis sous surveillance, les suspects auraient démontré des comportements compatibles aux soupçons soulevés auprès des autorités.

Des perquisitions ont donc eu lieu à leurs trois adresses, à Repentigny, à Laval et au point central allégué de leurs opérations, soit un immeuble de plus d’une centaine de logements, Les Rives du St-Laurent, sur la route Marie-Victorin, à Brossard.

Cocaïne et petites pilules

Sur place, les policiers ont notamment trouvé plusieurs stupéfiants, dont de la cocaïne, des comprimés de métamphétamine, des comprimés pharmaceutiques et du GHB.

«Au départ, c’était pour de la cocaïne. Mais finalement, il y avait aussi du Cialis, du Viagra, des métamphétamines. C’était plus diversifié que ce qu’on pensait», précise le policier.

Ces saisies ont ensuite permis les arrestations de trois individus: Benjamin Lebrun, 39 ans, William Phillips-Demarbre, 32 ans, et Sylvain Larocque, 58 ans.

Lebrun, soupçonné d’incarner la tête dirigeante du groupe, fait face à 16 accusations de possession et trafic de stupéfiants, de possession d’arme à feu prohibée et d’autres armes non autorisées.

Ses complices font quant à eux face à neuf chefs d’accusation de possession et de trafic pour l’un, et à dix chefs pour l’autre.

Ce serait d’ailleurs Phillips-Demarbre qui habitait dans l’appartement. Celui-ci aurait servi de «cache» pour entreposer les drogues et fournir les revendeurs du réseau, prétendent les enquêteurs au dossier. Larocque n’aurait pour sa part été qu’un simple vendeur, nous dit-on.

Comme James Bond

De plus, le SPAL a mis la main sur 13 cellulaires, une balance, trois voitures de luxe et une arme à feu trouvé dans un sac à bandoulière, observé à quelques reprises sur Lebrun.

«On le voyait souvent [Lebrun] sous surveillance avec ça, dans les rues», avance-t-on.

Mais ce qui a retenu davantage l’attention des enquêteurs, c’est une arme à feu artisanale confectionnée à partir d’une canne de marche noire, ainsi que deux grenades.

«Ça, c’est très particulier. C’est comme dans James Bond. C’était du jamais vu pour nos spécialistes. La canne, normale, avait un canon de projectiles. On a envoyé ça pour analyse plus approfondie», illustre le sergent Boucher.

«Les grenades, elles, peuvent faire peur, mais n’avaient pas de poudre d’allumage», poursuit-il.

La valeur totale des objets saisis pourrait selon le SPAL dépasser les 250 000$.

Par ailleurs, il s’agirait d’une récidive pour Demarbre. Ce dernier a déjà écopé d’une sentence d’un peu plus d’un an après avoir été arrêté par l’Escouade régionale mixte, pour du trafic de cocaïne.

Les trois complices sont détenus et devraient subir leur enquête caution au cours des prochains jours.

Deux autres individus seront éventuellement arrêtés pour trafic de cocaïne, dans cette affaire.

Si vous détenez des informations, contactez INFO-AZIMUT au 450 646-8500.