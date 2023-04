Un loyer augmenté à 7448$ par mois pour des aînés vulnérables; la ministre intervient

Les résidents d’un CHSLD privé de Québec évitent de peu une hausse de loyer vertigineuse à laquelle ils faisaient face, qui sera finalement suspendue après la médiatisation du dossier.

Les enfants d’une résidente de 92 ans ont dénoncé la situation à TVA Nouvelles, mais également au quotidien La Presse.

Le bail de la mère de Jean et Carole Bédard a été renouvelé l’an dernier au prix de 3488$ par mois. En septembre dernier, on les informe que les tarifs passent à 5475$, puis en janvier à 7448$ par mois, incluant le logement et les soins.

capture d'écran | TVA Nouvelles

Il s’agit d’un montant qui frise les 89 000$ par année.

Les hausses globales pour tous les résidents se situent entre 30% et 50% annuellement. Une autre famille a raconté à La Presse qu’il leur en coûtera 97 000$ annuellement.

«C’est scandaleux, épouvantable, je ne connais personne qui pourrait tolérer une hausse comme ça sans rien dire sans rien faire. Je trouve ça encore pire qu’on le fasse à des personnes âgées, qui n’ont plus d’augmentation de revenus. Ce sont des victimes qui ne peuvent même pas se défendre», dénonçait Carole Bédard, la fille d’une résidente.

La famille, qui songeait à changer la résidente d’endroit en raison des prix exorbitants, n’arrivait pas à lui trouver une place ailleurs parce qu’il n’y en a tout simplement pas.

capture d'écran | TVA Nouvelles

La direction du CHSLD Domaine Saint-Dominique, actuellement sous tutelle, explique la hausse des coûts par la volonté du gouvernement de transformer l’endroit en CHSLD conventionné.

Ce nouveau statut amène une plus grande offre de soins, et donc des coûts qui ne sont pas absorbés par Québec, affirme la direction.

«Le ministère de la Santé et des Services sociaux travaille actuellement à trouver une voie de passage, en collaboration avec la direction du CHSLD Saint-Dominique, à la situation vécue par notre établissement et surtout, par nos résidents et résidentes. Ainsi, dans l’attente d’une solution viable, nous mettons un moratoire temporaire sur la hausse des tarifs en date d’aujourd’hui», a fait savoir Patrick Gilbert, président du CHSLD.

Pour Sonia Bélanger, ministre déléguée à la Santé et aux Aînés, ce n’est pas aux usagers d’assumer ces hausses de frais.

«La hausse de loyer envoyée à plusieurs résidents sous la base du conventionnement est complètement inacceptable! J’ai demandé au CIUSSS-CN d’intervenir», a-t-elle écrit sur Twitter.