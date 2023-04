Valeur de plus de 200 M$: cette collection de bijoux pourrait fracasser un record

La vente aux enchères de la collection de bijoux de la défunte milliardaire autrichienne Heidi Horton devrait battre un record établi il y a plus de dix ans.

Les 700 bijoux appartenant à Mme Horton sont évalués à plus de 200 millions de dollars, selon la société de vente aux enchères internationale Christie's.

Présentée comme «la plus grande et la plus précieuse» collection de bijoux privés jamais mise aux enchères, Christie's a déclaré à CNN qu'elle devrait «éclipser» la collection d'Elizabeth Taylor 2011 et les enchères de Maharajas & Mughal Magnificence 2019, qui sont les deux seules collections de bijoux à atteindre plus de 100 millions de dollars.

Actuellement, c’est la collection de l’actrice Elizabeth Taylor qui a réalisé cet exploit. En 2011, ses joyaux ont été vendus à près de 157 millions de dollars par Kim Kardashian.