MONETTE, Gilles

À Laval, le 12 avril, à l'âge de 87 ans, est décédé M. Gilles Monette, époux de feu Claudette Boisvert, père de feu Carole Monette (Robert).Il laisse dans le deuil ses enfants Sylvain (Patricia), Pierre (Melody) et Marc, ses petits-enfants Keenan, Nyal, Kimberly et Jonathan et leurs conjoint-e-s, ses sept arrière-petits-enfants, sa soeur Jacqueline ainsi qu'autres parents et amis.Les funérailles se dérouleront dans l'intimité.