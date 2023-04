MONETTE (née Bergeron)

Joanne



C'est avec une profonde tristesse que nous vous faisons part du décès de Joanne Monette (née Bergeron), à La Prairie le 17 avril 2023, à l'âge de 68 ans.Elle laisse dans le deuil son tendre époux Alain Monette, ses enfants René (Elizabeth) et Lissa (Jean-François), ses petits-enfants Mikaël, Arthur, Lloyd (Shikaina) et Neil (Kelly), ses parents Marguerite Beauchamp et feu Hervé Bergeron, ses soeurs Claudette (Yvan), Linda (André), Diane (Claude) et feu Susan, sa belle-famille, ses neveux ainsi que de nombreux parents et amis.La famille accueillera parents et amis le dimanche 21 mai 2023 de 13h30 à 16h30 à la5340 boul. Marie-VictorinVille de Sainte-CatherineStationnement P3 |Une cérémonie aura lieu le dimanche 21 mai 2023 dès 15h30 sur place.La famille désire remercier de tout coeur le précieux personnel du CLSC Kateri pour leur bienveillance, leur dévouement et leurs bons soins.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer ou à une fondation hospitalière de votre choix.