BARBEAU, Alain



À Montréal, le 20 avril, à l'âge de 66 ans, est décédé Alain Barbeau, fils de feu Jean-Paul Barbeau et de feu Marie Julien.Il laisse dans le deuil sa fille Guy-Anne (Yan), son petit-fils Émile, sa soeur Johanne (Yves), ses frères Denis (Anne-Marie) et Sylvain, plusieurs neveux et nièces, parents et amis.L'inhumation des cendres aura lieu à une date ultérieure en présence de sa famille au cimetière de Ste-Thérèse.