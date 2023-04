MÉNARD, André

C'est avec tristesse que nous vous informons du décès de M. André Ménard survenu le dimanche 16 avril 2023, à l'hôpital Anna-Laberge de Châteauguay, époux de Mme Hélène Martel Ménard, fils de feu M. Armand Ménard et de feu Mme Bernadette Moreau, il était résident de Châteauguay et autrefois de Les Cèdres.M. Ménard laisse dans le deuil son épouse, Mme Hélène Martel Ménard, sa soeur Micheline (Gilles Clément), ses beaux-frères et ses belles-soeurs Aline, Lise, Cyril (Diane Gélinas), Rachel (feu Richard Séguin), Alain (Huguette Leclerc), François-Luc (Raymonde Lehoux), feu Yves ainsi que ses neveux, ses nièces, parents et amis.Un homme de tête et de coeur, accueillant, un être authentique. C'est avec courage et ténacité, qu'il s'est bâti une carrière à la hauteur de ses nombreux talents. André a excellé tout au long de sa vie aux sports avec ski-doo en famille, raquette, incluant le vélo seul ou accompagné de son épouse, sa soeur Micheline et son beau-frère Gilles.André a été un homme formidable et a laissé une marque positive indélébile sur beaucoup d'individus tant dans sa vie privée que dans sa vie professionnelle.Entré au Comité conjoint de l'industrie de la construction en mars 1964, André a connu une carrière exceptionnelle dans ce secteur d'activité et sous les différentes appellations de l'organisme.Membre de l'Ordre des conseillers en ressources humaines et en relations industrielles agréés du Québec, il a successivement occupé les fonctions de chef de l'information en matière de l'interprétation du décret, conseiller à la Direction générale, directeur de l'Interprétation du décret, directeur général adjoint du Service du décret, directeur du programme de main-d'oeuvre à l'Office de la construction du Québec. En 1987, à la création de la Commission de la construction du Québec, il a occupé le poste de directeur du Service de la qualification professionnelle avant d'être nommé président du conseil d'administration et président-directeur général en 1994. Son mandat fut renouvelé en août 2004 et en février 2009. Il prit sa retraite en janvier 2011 après 47 ans de service.André était reconnu pour sa passion du milieu de la construction et sa profonde connaissance des enjeux et défis qui le caractérisent. Habile négociateur, il recherchait, avec les partenaires patronaux, syndicaux et gouvernementaux, les moyens pour la faire évoluer dans un climat harmonieux et consensuel. Durant sa présidence, il a encouragé les femmes à se diriger vers l'exercice d'un métier traditionnellement masculin et a promu l'intégration et le maintien de la main-d'oeuvre et des entreprises autochtones à l'industrie.Sa simplicité, son accessibilité et sa gentillesse faisaient de lui un être attachant dont on recherchait la présence et l'écoute. Son départ laisse un grand vide dans le coeur de tous ceux qui ont eu le privilège de le côtoyer personnellement et professionnellement.Il sera exposé le vendredi 5 mai 2023 de 18h à 21h ainsi que le samedi 6 mai de 9h à 12h et de 13h à 14h30 au Centre funéraire :Pour nous joindre par téléphone (450) 373-3511ou par Internet www.emontpetit-fils.caLes funérailles auront lieu le samedi 6 mai à 15h en l'église de St-Joseph de Soulanges, située au 1160, chemin du Fleuve à Les Cèdres. L'inhumation aura lieu ultérieurement.La famille désire remercier chaleureusement le Dr Jean-Philippe Parent et le personnel de l'hôpital Anna-Laberge de Châteauguay pour les bons soins prodigués à M. Ménard.En guise de remerciement, des dons à la Fondation de l'Hôpital Anna-Laberge :