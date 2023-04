PAQUIN, Germain



De Saint-Placide, le 14 avril 2023, à l'âge de 78 ans, est décédé monsieur Germain Paquin, époux de madame Huguette Mondor.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants : Jean-François et Isabelle (Dolcy), ses deux petits-enfants adorés : Joshua et Erika, sa soeur feu Huguette, ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille tient à remercier l'équipe du Dr Stéphane Lavoie oeuvrant à l'unité des soins palliatifs de l'Hôpital de Saint-Eustache pour les bons soins prodigués.La famille recevra les condoléances le samedi 6 mai 2023, à compter de 9h30, à la paroisse Saint-François d'Assise:77, 2e avenueSaint-Placide, QC J0V 2B0Les funérailles auront lieu à 10h30.SAINT-EUSTACHETél. 450.473.5934