BOURASSA, Luc



À Châteauguay, le 12 avril 2023, à l'âge de 68 ans, est décédé M. Luc Bourassa, époux de Mme Nicole Pelletier.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses soeurs Monique et Danielle (Ronald), son frère Robert, sa belle-soeur Nicole (feu Pierre), son beau-frère René (Christiane), sa belle-soeur Denise (Jacques), ses nombreux neveux et nièces et plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire :96, BOUL. ST-JEAN-BAPTISTECHÂTEAUGUAY, 450 699-9919www.alexandrenicole.comle samedi 6 mai de 13h à 17h.Au lieu de fleurs, des dons à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC seraient appréciés.