RIVARD, Serge



3 décembre 1944 - 19 avril 2023De Delson, le 19 avril 2023, à l'âge de 78 ans, est décédé M. Serge Rivard, époux de Mme Claire Pharand.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Yves (Chantal) et Michel (Josée), ses petits-enfants Félix, Jeremy, Olivier et Gabrielle, ses frères et soeurs Lise (Claude), Roger, Claude et Pierre, ses cousins et cousines, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.Il a été confié au salon funéraire180 RUE SAINT-PIERRESAINT-CONSTANT, QC, J5A 2G9Tél. 450 632-1515La famille y accueillera parents et amis le samedi 6 mai de 9 h à 12 h, suivi d'une cérémonie à la chapelle du complexe.En sa mémoire, des dons à la Société canadienne de la sclérose en plaques seraient appréciés.https://scleroseenplaques.ca/