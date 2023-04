PAQUETTE, Robert



À Deux-Montagnes, le 12 avril 2023, à l'âge de 73 ans est décédé M. Robert Paquette époux de Mme Carolle Ouellette.Outre son épouse il laisse dans le deuil ses filles Véronique (Michel Laflamme) et Mélanie (Mark Valente), ses petits-enfants Emma, Alyssa et Andrew, sa soeur Céline (Jean-Pierre Sansregret), ses deux belles-soeurs Francine (Claude Danis) et Josée (Adnan Benmosbah), ses neveux et nièces ainsi que de nombreux cousins et amis.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation Diabète Québec.Une exposition aura lieu au :146 RUE SAINT-LOUISSAINT-EUSTACHE, QC, J7R 1Y2le samedi 6 mai 2023 de 14h à 17h.