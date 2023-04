HOULE, Nicole



À Montréal, le 25 avril 2023, est décédée paisiblement Madame Nicole Houle à l'âge de 85 ans.Elle laisse dans le deuil ses frères et soeurs : Pierre-Paul, Mignonne, André, Roméo (Ginette), Daniel (Jocelyne) et Isabelle ainsi que ses nombreux neveux et nièces.Parents et amis sont conviés pour se recueillir de 12h à 13h, le samedi 6 mai, en l'église Notre-Dame-des-Champs (187 boul. Iberville, Repentigny, J6A 1Z1). La messe suivra à 13h.Nous tenons à remercier le personnel du centre Le Cardinal pour les précieux soins prodigués.