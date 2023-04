BOUCHARD, Pauline

(née Lessard)



À Laval, le 18 avril 2023, à l'âge de 89 ans, est décédée Pauline Lessard épouse de feu Wilfrid Bouchard.Elle laisse dans le deuil ses enfants Christian, Sylvain et Martine (Daniel), sa belle-fille Diane (Daniel), ses petits-enfants Brian (Carolyne), Ariane (Antoine) et Laurence (Gabriel), ses arrière-petits-enfants Alicia et William, beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances au Mausolée St-Martin (édifice arrière) du complexe funéraire :le samedi 13 mai 2023 de 11h à 16h. Une célébration commémorative aura lieu au même endroit à 15h30.