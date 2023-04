McKOY, Albin



5 janvier 1953 - 22 avril 2023De Saint-Georges-de-Malbaie, le 22 avril 2023, à l'âge de 70 ans, est décédé M. Albin McKoy.Il laisse dans le deuil sa bien-aimée Louise Lalonde, son frère Felix McKoy, sa soeur Marie-Blanche McKoy, ses cousins et cousines, ses belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.Il a été confié au salon funéraireSAINT-CONSTANT J5A 2G9450-632-1515La famille y accueillera parents et amis le dimanche 7 mai de 11h à 13h, suivi d'une cérémonie à la chapelle du complexe funéraire dès 13h.Au lieu de fleurs, des dons à la Fondation de l'hôpital Charles-Lemoyne seraient appréciés.