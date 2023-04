VENDITTI, Suzanne Assunta



À Montréal, le 26 avril 2023, à l'âge de 74 ans, est décédée Suzanne Assunta Venditti fille de feu Giuseppe Venditti et feu Angelina Maiorano.Elle laisse dans le deuil son conjoint Gilles Labrecque, ses fils Éric Martin Gried, Éric Labrecque (Maria) et Martin Labrecque (Mayrose), ses petits-enfants Antoine et Annette, sa belle-sœur Louise (André Guérin), cousins, cousines, famille et amis.La famille recevra les condoléances au Mausolée St-Martin (édifice à l'arrière) du complexe funéraire :le dimanche 7 mai 2023 de 14h à 17h et 18h à 20h, le lundi 8 mai 2023 de 10h à 11h. Une célébration commémorative aura lieu le lundi 8 mai 2023 à 11h au même endroit.