BRUNET, Guy



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de monsieur Guy Brunet, survenu le 31 mars 2023, à l'âge de 73 ans.Il laisse dans le deuil ses frères et soeurs Maurice, Paul et Francine (Sylvain Lefrançois), ses neveux et nièces, petits-neveux, petites-nièces ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 6 mai 2023 de 9h à 12h à laUne cérémonie sera célébrée à 12h, en la chapelle de la Résidence funéraire Curé-Poirier.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du rein (Divison Québec).