BONIN, Diane

À Montréal, le 6 avril 2023, à l'âge de 80 ans, est décédée Madame Diane Bonin, épouse de Réal Bonin.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses fils Normand (Sandra) et Yves (Judith), ses petits-enfants Isabelle, Maïka, Marc-Olivier, Sandrine, Louis-Charles et Philippe, ses soeurs Lise (Jacques Ouellette), feu Mariel, feu Claire (feu Claude Asselin) et Pauline (André Cardinal), sa belle-soeur Nicole (Raynald d'Auteuil) ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances au Complexe funéraire Urgel Bourgie, situé au 6700 rue Beaubien Est, Montréal, Qc H1M 3E3, le samedi 6 mai 2023 de 11h à 17h ainsi que le dimanche 7 mai 2023 de 10h à 11h, suivi d'une célébration au complexe.En lieu de fleurs, vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Sclérodermie Québec, 550 ch. Chambly, bur. 40, Longueuil, Qc, J4H 3L8 ou par Internethttps://www.jedonneenligne.org/sclerodermiequebec/