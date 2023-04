RAYMOND, Viateur



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de Chanoine Viateur Raymond survenu le mardi 25 avril 2023 à St-Jérôme, à l'âge de 99 ans.Monsieur Viateur Raymond, natif de Ste-Monique (Mirabel), a étudié au séminaire de Ste-Thérèse (Collège Lionel-Groulx) auquel il est resté attaché toute sa vie. Il a exercé son ministère dans diverses paroisses, dont St-Eustache et a été vicaire général du diocèse de St-Jérôme. Il fut également membre du conseil d'administration de la Coopérative funéraire des Laurentides.Il laisse dans le deuil neveux, nièces, parents et amis(es).La famille recevra vos condoléances le vendredi 5 mai 2023 à compter de 10h à la355 Pl. du Curé-LabelleSt-Jérôme, Qc, J7Z 1Z8Les funérailles seront célébrées à 11h en présence de la dépouille mortelle.La, à qui la direction des funérailles a été confiée, offre à la famille éprouvée ses plus sincères condoléances.Un merci tout spécial aux membres du personnel du CHSLD Louise Faubert.