LAGARDE, Marielle



À Montréal, le jeudi 20 avril 2023 est décédée, à l'âge de 95 ans, Marielle Lagarde.Elle laisse dans le deuil ses enfants André (Claudette), Serge (Lyne), Daniel (Loretta), Alain, Sylvain (Josée), feu Nicole et feu Francine, ses petits-enfants Simon (Julie), David (Julie), Emmanuelle, Julie, Sarah-Maude, Émilie (Benoit) et Amélie (Philippe), ses six arrière-petits-enfants, ses frères et soeurs Marcel (Carole), Marie-Louis (feu Marie), Michel (Francine), feu Jean-Paul, feu Denise, feu Lorraine, feu Jacques, feu Gisèle, feu Normand et feu Pierrette ainsi que d'autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funérairele samedi 6 mai 2023 à compter de 16h. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 18h30 en la chapelle du complexe.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Institut de cardiologie de Montréal.