LEDUC, Paul



À Saint-Jérôme le 17 avril 2023, à l'âge de 73 ans, est décédé Monsieur Paul Leduc. L'ont précédé, son père Maurice P. Leduc, sa mère Géraldine Schick et sa soeur Francine (Denis Turgeon et feu Paul L'Africain).Il laisse dans le deuil son épouse Marie-José Davignon, ses enfants Paul-André, Marie-Christine (Ugo Cloutier), Sylvie (Hubert Chicoine), sa petite-fille Isia, sa soeur Monique (Paul Brouillette) et sa belle-mère Yolande Favreau Davignon (Pierre Brisebois et feu Léo Davignon).La famille recevra les condoléances le vendredi 5 mai de 17h à 21h et le samedi 6 mai de 13h à 16h, au4525, CHEMIN DE LA CÔTE-DES-NEIGESMONTRÉAL, QC H3V 1E7