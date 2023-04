BRODEUR, Irène



À Boucherville, le 27 avril 2023, paisiblement dans son sommeil à l'âge de 89 ans, est décédée Mme Irène Brodeur, épouse de feu Marcel Bourdua.Elle laisse dans le deuil ses enfants Michel (Diane Brunette), Christiane (Mario Savaria), Joanne (Michel Lozeau), Linda (Jean-Raymond Durand) et Jean, ses petits-enfants Maxime (Patricia), Érika (Patrick), Jean-Philippe (Stéphanie), Jessica (Kevin), Samuel (Carolane), Annaïk (Mykaël), Alexandra (Yannick), Francis (Rachel), Maude (Maxime), Yannick (Laurie), Frédérick et Maygane, ses huit arrière-petits-enfants, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra vos condoléances le dimanche 7 mai 2023 de 14h à 17h et 19h à 21h30 ainsi que le lundi 8 mai 2023 de 12h à 14h30 au:À l'est de MontarvilleSortie 19 de la Route 132 estBOUCHERVILLE, QC J4B 6B6cfpierretetreault@videotron.caTél. : (450) 655-6036 |Les funérailles auront lieu le lundi 8 mai 2023 à 15h en l'église Sainte-Famille, 560 boul. Marie-Victorin, Boucherville et de là au cimetière de Boucherville.