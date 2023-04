CLARKE, Franklin



À Châteauguay, le mardi 11 avril 2023, à l'âge de 90 ans, est décédé M. Franklin Clarke, époux de feu Carmen Léveillé.Il laisse dans le deuil ses filles Danielle (Jacques), Lyne (Pierre), Sylvie (André) et sa nièce Johanne qu'il aimait comme sa fille. Il laisse également sa conjointe Bernadette Noël, ses belles-filles Johanne (Roger) et Sylvie (Jean-Yves), ses cinq petits-enfants : Jean Nicolas (Anne-Marie), Carl Antoine (Caroline), Gabriel (Mélissa), Noémie (Jean-Simon), Alexis et ses quatre arrière-petits-enfants, ainsi que plusieurs neveux, nièces, amis et amies.La famille recevra les condoléances le samedi 6 mai 2023 de 14 heures à 17 heures au complexe funéraire :Une réunion de prières aura lieu ce même jour à 17 heures en la chapelle du complexe.La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital Anna-Laberge pour les bons soins prodigués.Au lieu de fleurs, un don à une fondation de votre choix serait apprécié en la mémoire de Franklin Clarke.