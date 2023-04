BOISCLAIR, André



Le 1er avril 2023, à l'âge de 75 ans, est décédé M. André Boisclair; fils de feu M. Emilas Boisclair et de feu Mme Marie-Ange Gauvin.Il laisse dans le deuil ses enfants Marc-André et Annie (Mathieu), ses petites-filles Adèle et Estelle, sa soeur Denise, ses neveux ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 6 mai 2023 de 13h à 16h :85, chemin de la CommuneVaudreuil-Dorion, QcAu lieu de fleurs, des dons à la Fondation de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont seraient appréciés.