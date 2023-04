RAYMOND BEAUCHAMP

Thérèse



À Trois-Rivières, le 14 avril 2023, à l'âge de 83 ans et 9 mois, est décédée Mme Thérèse Raymond, épouse de M. Claude Beauchamp. Originaire de St-Placide, elle a travaillé à l'hôpital Notre-Dame de Montréal de 1959 à 1996.Elle laisse dans le deuil, outre son époux Claude Beauchamp, sa fille Michelle Giroux; sa belle-soeur Yvette ainsi que plusieurs neveux et nièces, autres parents et ami(e)s.Les funérailles auront lieu cet été à la chapelle de l'église de St-Eustache.TROIS-RIVIÈRES, QC G8Z 1V6