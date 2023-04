DUPUIS, Jacqueline



De Boucherville, le 29 décembre 2022, à l'âge de 88 ans, est décédée Mme Jacqueline Dupuis, épouse de M. Marcel Nadeau.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Sylvie (Denis Janelle) et Ghislain (Nicole Fortier), ses petits-enfants Philip, Mélanie, Dominik et Geneviève, ses arrière-petits-enfants Elijah, Katherine, Charlotte, Isabelle, Florent et Éloïse, ses soeurs et son frère, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra vos condoléances le samedi 13 mai 2023 de 10h à 12h au :À l'est de MontarvilleSortie 19 de la Route 132 estBOUCHERVILLE (QUÉBEC) J4B 6B6cfpierretetreault@videotron.caTél. : (450) 655-6036 Téléc. : (450) 655-0941Une liturgie de la Parole, en présence des cendres aura lieu le même jour à midi en la chapelle du complexe et de là au cimetière de Boucherville.La famille remercie le personnel de l'Hôpital Pierre-Boucher pour tous les bons soins prodigués à Mme Dupuis.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer./facons-de-donner/