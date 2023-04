RICHARD, Madeleine



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de madame Madeleine Richard, survenu le 16 avril 2023, à l'âge de 92 ans.Elle laisse dans le deuil ses soeurs Rose-Aimé, Angèle et Rollande, sa belle-soeur Céline, son neveu, Jean-Denis (Lysa), sa nièce Sylvie (Philippe) ainsi que plusieurs parents et amis.Elle est allée rejoindre sa soeur Jacqueline et son frère Onil.La famille recevra les condoléances le dimanche 7 mai 2023, de 9 h à 11 h à la :Une cérémonie sera célébrée à 11 h, en la Chapelle de la Résidence funéraire Laval. Pour celles et ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à voir en direct ou en rediffusion la célébration via :/avis-de-deces/madeleine-richard-244257/Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société d'Alzheimer de Laval.