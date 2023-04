CARDINAL, Jean-Marc



À Saint-Benoit, Mirabel, le 23 avril 2023, à l'âge de 83 ans, est décédé M. Jean-Marc Cardinal, époux de Mme Aline Robert. Outre son épouse, il laisse dans le deuil sa fille Sylvie, son fils Marc-André (Marie-Josée), ses petits-enfants : Étienne, Antoine et Mathieu, ses frères et soeurs : Lorraine, Francine (Jean-Claude), Andréanne (Michel), Marcel (Cécile), Germain (Pauline), Gaétan, Robert (Jacqueline), ses beaux-frères, belles-soeurs, ses neveux, nièces et autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 5 mai de 14h à 17h et de 19h à 21h et le samedi dès 12h au :9126 SAINTE-MADELEINESAINT-BENOIT, MIRABEL450-473-5934Les funérailles auront lieu le samedi 6 mai à 14h30 en l'église de St-Benoit et seront suivies de l'inhumation au cimetière du même endroit.