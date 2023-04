HENDRIE, John William



De Boucherville, le 23 avril 2023, à l'âge de 97 ans, est décédé M. John W. Hendrie. Vétéran de la guerre 1939-45, membre de la Marine Royale Canadienne, membre de la légion Canadienne 266 et des Chevaliers de Colomb, il était l'époux de feu Mme Christine Meunier en premières noces et conjoint de Mme Thérèse Lord depuis les 20 dernières années.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses fils Charles et Stephen, ses petits-enfants feu Kara, Justin, Morgan, Nicolas, son arrière-petite-fille Mia, les enfants de sa conjointe Mireille Scotto (Luc Dubois) et Vincent Scotto (Vanessa), son petit-fils Lord ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra vos sympathies le vendredi 5 mai 2023 à 13h en l'église Ste-Famille, 560 boul. Marie-Victorin, Boucherville, Qc, J4B 1X1. Les funérailles suivront à 14h en l'église Ste-Famille à Boucherville.La famille remercie sincèrement tous les aidants naturels et hospitaliers pour leur présence et bienveillance.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC ou tout autre de votre choix.https://www.coeuretavc.caLes arrangements funéraires ont été confiés au:Téléphone : (450) 655-6036Télécopieur: (450) 655-0941