PARENT, Pierre-Julien



C'est avec le coeur lourd que nous annonçons le décès paisible de Pierre-Julien à Crown Ridge Place le jeudi 27 avril 2023, dans sa 86e année. Fils bien-aimé de feu Honoré et Agnès Parent, il était le cher père de Pierre, Céline et Michel Parent, le grand-père de Roxanne, Laura-Jayne, Alisha, Colin, Dominic.Il laisse également dans le deuil ses quatre arrière-petits-enfants, ses frères et soeurs Solange, Annette, Francine, Huguette, Marcel et Bernard. Il fut prédécédé par ses frères et soeurs Marie-Thérèse, Monique, Hubert, Jean-Paul et Olier.La famille recevra parents et amis au60, RUE DIVISIONTRENTON, ON K8V 4W5(613) 392-2111le jeudi 4 mai 2023 de 12h à 14h. Une célébration de la vie de Pierre-Julien aura lieu en la chapelle à 14h.Au lieu de fleurs, des dons à la Société Alzheimer seraient appréciés par la famille.Pour laisser des condoléances oupour partager des souvenirsde Pierre-Julien, veuillez visiter