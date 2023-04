BRAULT, Pierre



À LaSalle, le 9 avril 2023, à l'âge de 80 ans, est décédé Monsieur Pierre Brault, époux de Denise Lavigne.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Sylvain (Nathalie), Christiane, ses petits-enfants Amélie et Benjamin, ses frères et soeurs, parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 5 mai 2023 de 13h à 17h et de 19h à 21h, ainsi que le samedi le 6 mai 2023 dès 9h au complexe funéraire :Les funérailles seront célébrées le samedi le 6 mai 2023 à 11h à l'église Saint-Nazaire, 111, avenue Bélanger.Un don à la Société Alzheimer serait apprécié en la mémoire de Pierre Brault.