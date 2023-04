«Aimer à nouveau»: un rôle sur mesure pour Céline Dion

Dans cette amusante comédie romantique, Céline Dion devient la conseillère matrimoniale de Priyanka Chopra Jonas et de Sam Heughan comme l’explique le scénariste et réalisateur James C. Strouse.

C’est par un heureux concours de circonstances que Céline Dion se retrouve mêlée à l’intrigue d'«Aimer à nouveau», une «rom-com» comme le disent les Américains, qui traite pourtant de sujets graves.

Nouvelle version du roman allemand de Sofie Cramer, porté au grand écran sous le titre «SMS für Dich» en 2016, ce «Aimer à nouveau» «parle de deuil et d’amour» comme l’a souligné James C. Strouse lors d’une entrevue téléphonique avec l’Agence QMI.

Mira Ray (Priyanka Chopra Jonas) a perdu son conjoint. Depuis sa mort, elle envoie des textos à son téléphone... attribué depuis au journaliste musical Rob Burns (Sam Heughan) qui les lit avec une émotion grandissante. Dans le cadre de son travail, ce dernier est appelé à interviewer Céline Dion, mais leur entretien se transformera rapidement en consultation amoureuse, l’homme demandant conseil à la vedette mondiale habituée des palmarès.

Amour et deuil

Dans ce Londres qui tient lieu de New York, le chassé-croisé amoureux trouvera son heureux dénouement grâce à l’intervention de Céline Dion, un «vrai faux» personnage modelé sur la vedette. «Dans la version allemande, ce personnage plus grand que nature est interprété par Katja Riemann», et le réalisateur a immédiatement pensé à la chanteuse québécoise pour ce rôle. «Céline a été notre seul et unique choix», avait-il d’ailleurs fait savoir dans les documents promotionnels d'«Aimer à nouveau» remis aux médias.

«Je voulais respecter le sujet, la perte à laquelle Mira fait face», a indiqué le cinéaste. Évitant bon nombre des clichés qui prédominent dans ce type de long métrage, le réalisateur s’est «senti proche du personnage de Rob», à mille lieues du stéréotype du prince charmant qu’attend la demoiselle en détresse.

Priyanka Chopra Jonas, dont la série «Citadel» vient tout juste de commencer à être diffusée via la plate-forme Prime Video, a accepté de jouer le jeu avec «enthousiasme et bonne humeur», une scène l’opposant à Nick Jonas, son mari dans la vie, ce dernier s’avérant un soupirant grossier et imbu de lui-même. Et l’actrice, première femme indienne dans le rôle principal d’un long métrage à sortie globale, avait d’ailleurs expliqué que «Mira est un personnage très doux. J’ai joué des rôles très durs, et je voulais explorer un côté plus vulnérable, je voulais atteindre les endroits profonds du cœur. Je suis Cancer et donc incroyablement romantique. Je crois vraiment en l’amour et en la bonté. Et, aussi périmé que ça puisse paraître, c’est ce qui fait tourner le monde.»

James C. Strouse a fermement rejeté l’attribut péjoratif de «chick-flick» – un «film de jeunes femmes» en anglais – souvent accolé aux comédies romantiques et le cinéaste et auteur a revendiqué fièrement son romantisme joyeux et optimiste. «Je sais bien que certaines personnes snobent les comédies romantiques, mais j’en suis un amateur», a-t-il dit.

«Aimer à nouveau» prend l’affiche dans les salles obscures de la province dès le 5 mai.