Audition des jeunes : quelles actions pouvons-nous poser?

Quelles actions pouvons-nous poser?

Dès sa naissance, les oreilles d’un enfant sont aussi développées que celles d’un adulte. Une exposition répétée à des bruits au volume élevé peut causer des problèmes à long terme. Or, les petits ne savent pas comment évaluer leur capacité auditive et faire de la prévention. C’est pourquoi il faut voir à ce que leurs oreilles fonctionnent correctement et les aider à les protéger par la suite.

Le dépistage néonatal

Le Programme québécois de dépistage de la surdité chez les nouveau-nés (PQDSN) sert à vérifier le bon fonctionnement du système auditif chez le bébé. Les deux tests de dépistage sont les mêmes qui seront appliqués pour l’enfant à la prématernelle. Les oto-émissions acoustiques (EOA) permettent d’évaluer la réaction de l’oreille interne au son. Les potentiels évoqués auditifs du tronc cérébral (PEATC) permettent pour leur part d’évaluer la réaction du cerveau au son. Si les résultats sont anormaux, l’enfant doit subir dès que possible un test auditif complet.

Le dépistage avant la rentrée à la maternelle

Pour un jeune enfant, une ouïe intacte est essentielle au développement du langage, à l’élocution et au développement cognitif. C’est pourquoi, avant son entrée à l’école, un enfant doit passer des tests auditifs. Il faut être vigilant, même bien avant le début de la maternelle : si votre enfant semble avoir des difficultés auditives ou si le développement du langage suscite des inquiétudes, on doit l’amener à un dépistage. Une détection précoce est la meilleure façon d’assurer une prise en charge rapide. Il y a plusieurs options pour résoudre le problème, dépendant de la cause sous-jacente du trouble auditif. Il peut s’agir d’un traitement médical ou chirurgical, des implants cochléaires, des prothèses auditives à ancrage osseux ou d’autres appareils d’assistance.

Adopter de saines habitudes

Aujourd’hui, les jeunes ont plus d’options que jamais pour écouter leur musique ou leurs émissions préférées. Porter des écouteurs trop souvent et à un volume trop élevé est la principale source de troubles auditifs qui a été identifiée. La limite recommandée d’exposition au bruit dans un appareil est de 85 décibels. Or, il n’est pas rare qu’un jeune monte le volume dans son casque d’écoute à 120 décibels. C’est pourquoi des études nous apprennent que près d’un jeune sur trois a déjà eu des troubles auditifs et parmi eux, 82,7 % ont dit avoir eu un acouphène, c’est-à-dire une sensation auditive anormale comme des bourdonnements ou des sifflements.

Recommandations de l’OMS

L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a émis de nouvelles recommandations pour limiter le risque de déficience auditive chez les jeunes. Outre l’écoute de musique ou d’autres formes de divertissement à un volume trop élevé pour une exposition trop longue, les sorties dans les lieux de divertissement sont l’autre source importante de perte auditive. L’OMS propose des moyens pour limiter les risques de déficience auditive chez les jeunes lors de leurs loisirs :

Le niveau sonore moyen maximal devrait y être de 100 décibels.

De l’équipement calibré par des experts devrait y être installé pour suivre les niveaux sonores en direct.

Les systèmes de sonorisation et l’acoustique gagnent à être optimisés pour assurer une qualité sonore agréable.

Des protections auditives personnelles devraient être mises à la disposition du public.

Une zone calme près de la salle bruyante pour y détendre les oreilles devrait être accessible.