SAVARD, Réal



C'est avec regret que nous vous annonçons le décès de Réal Savard survenu le 24 mars 2023 à l'âge de 90 ans et 9 mois.Réal est allé rejoindre son épouse bien-aimée Jacqueline Moreau.Il laisse dans le deuil ses filles Michèle (Michel) et Mireille (Gabriel), ses petits-enfants Guillaume, Sophie-Anne et Pascale ainsi que ses belles-soeurs, son beau-frère et plusieurs neveux et nièces.La famille tient à remercier spécialement le CHSLD Réal-Morel pour le soutien et les soins apportés avec tendresse et dévouement.Une célébration aura lieu le samedi 6 mai à 13 heures au4525, CHEMIN DE LA CÔTE-DES-NEIGESMONTRÉALLa famille vous y accueillera dès midi.