Bruit au travail : gare à la surdité professionnelle!

Être longuement exposé au bruit dans son environnement de travail peut mener à la surdité, si les oreilles ne sont pas adéquatement protégées. Cela peut entraîner une perte auditive et des acouphènes qui peuvent se manifester dès la cinquantaine, selon les statistiques. En portant des protections sur mesure, on peut éviter la dégradation auditive. Les professionnels des Centres Masliah sont là pour guider les personnes qui doivent composer avec un environnement bruyant.

Des données significatives

Dans son « Portrait de la surdité professionnelle acceptée par la CNEEST » (ex-CSST), l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) rapporte que « la surdité professionnelle touche presque exclusivement les travailleurs masculins (98 %). Trois fois sur quatre, les travailleurs atteints sont âgés de 55 ans et plus ». Au Québec seulement, ce sont près de 1 500 nouveaux cas de surdité d’origine professionnelle qui sont reconnus par la CNESST.

Certains postes de travail seraient plus à risque de conduire à une baisse de l’acuité auditive, voire même une perte totale de l’audition. Sont notamment ciblés les secteurs de la Première transformation des métaux, de l’Industrie du papier, des mines, carrières et puits de pétrole et de la Fabrication des produits minéraux non métalliques.

Au Québec, les employeurs doivent répondre à diverses obligations afin d’informer et protéger leurs travailleurs. Malgré ces balises, un emploi peut tout de même grandement affecter les facultés auditives, au point de rendre la personne partiellement malentendante ou totalement sourde. Des démarches sont mises à la disposition du travailleur affecté pour faire reconnaître la surdité professionnelle.

Des droits pour les travailleurs atteints de surdité professionnelle

À l’issue de l’acceptation du diagnostic par la CNESST, le travailleur atteint aura droit à divers services et prises en charge de frais inhérents. Parmi ceux-ci : le coût des évaluations audiologiques; des appareils auditifs de dernières générations aux cinq ans; les frais de services, de produits d’entretien et les piles pour ces appareils; dans certains cas, le coût des aides de suppléances à l’audition, tels les systèmes d’écoute pour la télévision, le téléphone et autres. De même, une indemnité pourra être versée selon le préjudice et le degré de perte auditive.

Si vous travaillez dans le bruit et si vous avez des doutes sur votre santé auditive, n’attendez plus : prenez rendez-vous pour un test de dépistage gratuit avec un audioprothésiste dans l’une des 19 cliniques reconnues à travers le Québec.

