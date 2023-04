LAZURE, Jeannine



Le 21 avril 2023, à l'âge de 95 ans, est décédée Madame Jeannine Lazure, conjointe de fait de feu Monsieur Louis Lamarre.Fille de feu Gabrielle Brunelle et feu Hervé Lazure, elle laisse dans le deuil parents et amis.La famille recevra les condoléances le lundi 8 mai 2023 de 14h à 16h au complexe funéraire:La famille tient à remercier le personnel du CLSC de Huntingdon pour leur soutien et les bons soins prodigués.